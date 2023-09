Rimini. Polizia di Stato. Si introducono in un’attività commerciale di Borgo Marina e nella relativa casa, ma vengono rintracciati nelle vicinanze: arrestati due soggetti stranieri

Nelle primissime ore del mattino del 18 settembre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini stranieri per i reati di Furto Pluriaggravato in Concorso e Furto in abitazione in concorso.

Nello specifico, alle ore 03.16 circa, giungeva una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – NUE, nella quale venivano segnalati tre soggetti che uscivano di corsa da un’attività commerciale di Corso Giovanni XXIII con delle buste in mano per poi scappare a bordo di biciclette, non di loro proprietà, verso il Ponte dei Mille.

Giunti sul posto, i poliziotti prendevano contatti con il richiedente e acquisite le informazioni si mettevano alla ricerca dei tre soggetti. Poco dopo nelle vicinanze gli agenti rintracciavano tre persone corrispondenti alla descrizione ricevuta, a bordo delle bici prima segnalate.

Alla vista dei poliziotti, i tre soggetti iniziavano a scappare, ma prontamente gli agenti ne bloccavano prima uno e poi l’altro che veniva trovato nascosto dietro un cespuglio. Entrambi avevano con sé le buste segnalate con la relativa merce asportata e la scarpa persa e rinvenuta nel luogo del fatto. Inoltre, anche le bici, che erano state prelevate dal sottoscala dell’abitazione collegata all’attività commerciale tramite una porta comunicante, venivano restituite ai legittimi proprietari.

In considerazione dei fatti accaduti, i due soggetti venivano tratti in arresto in attesa del Giudizio Direttissimo fissato per la giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.