RIMINI. RIPARTE LA FORMAZIONE DELL’ODCEC

RIPARTE LA FORMAZIONE DELL’ODCEC: VENERDÌ 13 UN SEMINARIO SUL MEDOTO DEI MULTIPLI, MARTEDÌ 17 AL VIA IL CORSO SULLA REVISIONE DI BILANCIO

Rimini, 10 ottobre 2023 – Ripartono, dopo la pausa estiva, i momenti formativi e di approfondimento organizzati dall’Ordine e della Fondazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini.

Si parte venerdì 13 ottobre con un seminario che punterà il faro su “La valutazione d’azienda con il metodo dei multipli”. Per determinare il valore dell’impresa tale metodologia valutativa ha assunto un ruolo di rilievo, anche grazie alla sua semplicità applicativa. Il seminario approfondirà le insidie del metodo e le cautele necessarie per evitare risultati fuorvianti.

Ne parleranno Maurizio Dallocchio, Professore ordinario di Finanza Aziendale all’Università Bocconi di Milano e Leonardo Lombardi, docente del Corso Riorganizzazioni Finanziarie e Distressed Value Investing alla Bocconi.

La partecipazione all’evento, che si terrà dalle 14:30 alle 18:00 presso il Centro Congressi SGR, è riservata ai professionisti iscritti all’Ordine e attribuirà crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.

Martedì 17 ottobre prenderà invece il via un corso, in tre giornate, sulla revisione di bilancio. Dopo la prima data, i due successivi appuntamenti sono in programma martedì 24 ottobre e giovedì 9 novembre, sempre dalle 15:00 alle 19:00 nel Centro Congressi SGR. Il corso è curato da Deloitte & Touche S.p.a. e prevede la partecipazione di partners e collaborazione di consolidata esperienza di formazione.

La partecipazione consentirà la maturazione dei crediti formativi relativi alle materie cosiddette “caratterizzanti” per la revisione legale.

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 13 ottobre 2023 tramite il portale internetwww.fpcu.it.

