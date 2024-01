Rimini. San Vito, incendio in un magazzino. Danni ai materiali ma nessun ferito

Questa mattina, alle 5:10, i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in località San Vito di Rimini per un incendio in un magazzino privato. Il personale dei vigili del fuoco di Rimini è intervenuto prontamente per contenere le fiamme e prevenire la loro propagazione nella falegnameria adiacente. Sono stati utilizzati un’autopompa serbatoio e un’autobotte, con un totale di sette uomini, per ripristinare la sicurezza nell’area dopo circa due ore. Si segnalano danni al materiale contenuto nel magazzino. Sul posto erano presenti anche agenti della Polizia di stato.