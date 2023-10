Rimini. Scm inaugura il Technology Center più avanzato al mondo

Presentate le più recenti innovazioni e la nuova global Digital Control Room nell’Headquarters di Rimini

Oltre 2500 visitatori da ogni parte d’Europa, Asia, Nord e Sud America, hanno affollato dal 28 al 30 settembre la sede centrale di Scm Group a Rimini per l’opening del nuovo Technology Center dedicato all’intera industria della seconda lavorazione del legno.

Lo spazio è stato ampliato a 4000 metri quadrati e presenta innovazioni tecnologiche e digitali per ogni esigenza applicativa dell’industria del mobile, del serramento, dell’edilizia in legno e della falegnameria.

Il Technology Center è stato realizzato nell’ambito dell’opera di ammodernamento e ampliamento di ulteriori 11mila metri quadrati dell’intero sito industriale riminese. Altri investimenti, per un incremento complessivo di 20mila metri quadrati, sono stati effettuati per aumentare l’efficienza produttiva nei siti Scm a Monza, Piacenza, Siena, oltre che nella sede a Villa Verucchio (Rn) della controllata Hiteco, specializzata nel settore dei componenti elettromeccanici.

Il Grand Opening è stato l’occasione per scoprire le ultime soluzioni sviluppate dal Gruppo per processi integrati flessibili, sostenibili e ottimizzati.

Grande interesse è stato mostrato verso i sistemi di automazione che vengono in aiuto delle imprese del settore, sempre più costrette a fare i conti con la carenza di tecnici qualificati. Tantissimi visitatori hanno voluto anche scoprire i nuovi software e servizi digitali: nella Digital Control Room del Technology Center, in particolare, hanno potuto scoprire come Industrial IoT e machine learning rivoluzionano il mondo del customer care: qui, infatti, i dati provenienti dalle macchine connesse in tutto il mondo alla piattaforma IoT di Scm, vengono analizzati ed elaborati con l’aiuto delle più evolute tecnologie digitali e della competenza del team Service di Scm per fornire al cliente servizi personalizzati di assistenza e advisory di natura proattiva e predittiva, al fine di garantire continuità operativa.

L’evento è stato preceduto da due giornate di condivisione su tutte le novità Scm con l’intera rete vendita internazionale, tra la sede di Rimini e quella di Campus, il polo formativo di Scm Group.

Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche. Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con un fatturato di 850 milioni di euro, oltre 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.