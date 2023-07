Buongiorno, scrivo per conto di un mio amico…ieri domenica 2 luglio la ragazza presente in foto di nome Shunika si trovava presso gli acquascivoli di Rivabella tuttavia da circa le 16 non si hanno più notizie di lei. Dalle telecamere si è potuto vedere la ragazza che si allontava con un ragazzo.

Se qualcuno dovesse vederla prego di contattare le autorità o il seguente numero 3703697076