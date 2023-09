Rimini. Si introduce all’interno di un hotel: arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata del 18 settembre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino riminese già noto alle forze dell’ordine per il reato di Tentato furto in abitazione e denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico, alle ore 08.40 circa, giungeva una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – NUE, nella quale il richiedente segnalava di aver bloccato una persona che si era introdotta all’interno di un hotel.

I poliziotti prendevano contatti con il richiedente, dipendente dell’hotel attualmente chiuso, il quale riferiva che mentre si trovava nella sua camera da letto attigua alla reception, udiva dei rumori provenienti dalla hall dove si portava immediatamente e individuava un uomo mentre cercava di aprire una valigetta; il giovane alla domanda su cosa stesse facendo lì, dopo essere uscito da una finestra, riferiva di essere un vicino e che si era insospettito vedendo la finestra aperta e preoccupato era entrato per verificare che fosse tutto a posto.

Successivamente si dava alla fuga ma, inseguito dal dipendente dell’hotel veniva bloccato dallo stesso e dai poliziotti giunti prontamente sul posto mentre ancora si trovava a bordo di una mountain bike grigia che in seguito è stata posta sotto il vincolo del sequestro e veniva fatto salire a bordo della volante.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.