Rimini. Sui banchi di 1^ elementare … 70 anni dopo

Può un’amicizia nata sui banchi di scuola ritrovarsi dopo 70 anni ed essere vissuta come se il tempo non fosse mai trascorso?

Sembra di sì e le ‘ragazze’ di 1^ elementare del 1953 – scuole Ferrari di Rimini – lo dimostrano ritrovandosi già da tanti anni, due volte al mese per uno spritz, consumato insieme a due chiacchiere.

In occasione del primo giorno di scuola hanno però voluto festeggiare in modo speciale insieme a Gabriella, la figlia della maestra Turci, scomparsa qualche anno fa, che ha provveduto a fare l’appello delle presenze e festeggiare una amicizia che resiste nel tempo. Eccole, dunque, oggi come allora.