Rimini. Ubriaco al volante, la Polizia Locale ritira la patente ad un 77enne

Durante un servizio di controllo in strada, la Polizia Locale di Rimini ha intercettato un uomo di 77 anni alla guida di un veicolo, visibilmente ubriaco, tanto da non riuscire a reggersi in piedi una volta uscito dall’auto.

L’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, ricevendo così la sanzione prevista dal comma 7 dell’articolo 186 del Codice della Strada. Questa sanzione comporta il ritiro immediato della patente di guida, la denuncia penale e il sequestro del veicolo, poiché risultava di proprietà del conducente.

Al termine degli accertamenti, è stato necessario chiamare un’ambulanza dato che l’uomo non era in grado di stare in piedi e aveva bisogno di cure mediche immediate.