Rimini. Vento troppo forte, ciclista cade. Trasportato al Bufalini di Cesena

Incidente per un ciclista questa mattina intorno alle 11.30 a Perticara di Novafeltria. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta dell’uomo che è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.

Ad arrivare sul posto anche l’elisoccorso che però non è riuscito ad atterrare nell’area di Torricella, situata in alta Valmarecchia, a causa del forte vento. I sanitari hanno così deciso di trasportare il ciclista in ambulanza in ospedale. Non ci sono ulteriori informazioni sulle condizioni del ciclista ferito.