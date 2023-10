ROSSOPOMODORO RIMINI APRE A RIMINI FIERA PER IL TTG 2023 E OSPITA I BIG DELLA STAMPA SPORTIVA

Rossopomodoro cala il tris e apre a Rimini Fiera. L’inaugurazione del nuovo locale durante la tre giorni del TTG 2023. A conclusione della fiera internazionale del turismo, Rossopomodoro Rimini ospiterà il pranzo ufficiale dell’evento “Paolo Rossi raccontato da Federica Cappelletti” in programma sabato 14 ottobre al ristorante di Marina Centro.

Tra gli invitati d’eccezione la Presidentessa della Lega Serie A Femminile Federica Cappelletti, la Presidentessa Rimini FC Stefania Di Salvo, il Presidente United Riccione Pasquale Cassesse, Claudio Cecchetto e i team manager delle squadre di calcio Rimini FC e Victor San Marino.

Rossopomodoro Rimini cala il tris e apre a Rimini Fiera. Dopo l’annuncio di alcune settimane fa attraverso il quale si ponevano le basi di nuove attività sia in Romagna sia sul vicino litorale del Veneto, Rossopomodoro è pronto a inaugurare il terzo punto vendita nel cuore di Rimini Fiera. Un locale di oltre 250 metri quadri che coniugherà entusiasmo e artigianalità all’offerta tipica del ristorante di Marina Centro e alle sfiziosità Made in Napoli de la Bottega.

“Uno spazio progettato per rispecchiare in tutto e per tutto la filosofia Rossopomodoro ma al servizio della clientela che partecipa agli appuntamenti fieristici più importanti a livello nazionale e internazionale. L’inaugurazione è prevista per mercoledì 11 ottobre in occasione del taglio del nastro dell’edizione numero 60 del TTG. Qui a Rimini Fiera – spiega Carlo D’Angiò, Senior Manager – proporremo 3 pizze rotonde tradizionali firmate dal Maestro pizzaiuolo Ferdinando Percoco, già Campione del Mondo, ma la vera Regina dell’evento sarà la gustosa Salsiccia e Friarielli. Accanto alle pizze in perfetto stile napoletano, lo street food de la Bottega: pizza a portafoglio, calzone fritto, arancino a punta, palla di riso e crocché. Più pizza al trancio, sfogliatelle e babà. Assieme a noi ci sarà pure l’Executive Chef Daniele Priori, tra i migliori interpreti della cucina del Sud”.

“Con il lancio del nuovo locale, Rossopomodoro Rimini, qui a Rimini Fiera è anch’esso sinonimo di novità e artigianalità, ha deciso – dice Gianluca Fabbri, responsabile del punto vendita – di puntare sulla marchigiana EcoDu, azienda che ha brevettato e messo in produzione un contenitore per pizze dal concept innovativo in pura cellulosa e idoneo al forno di casa fino a 170 gradi. Un contenitore brandizzato, interamente eco-compatibile, che non rilascia residui e mantiene a lungo la fragranza, gli aromi e i sapori della pizza appena sfornata”.

A conclusione della tre giorni del TTG, l’attenzione si sposterà al grande evento di sabato 14 ottobre, quando al Centro Commerciale Le Befane, ore 10.30, la giornalista Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, racconterà l’Eroe del Mundial 1982 assieme a Massimo Mignanelli di Rai News 24 e Massimo Boccucci del Corriere dello Sport.

I protagonisti dell’evento, promosso e organizzato dalle squadre di calcio Rimini FC e Victor San Marino (con il patrocinio del Comune di Rimini), si trasferiranno poi a Rossopomodoro Rimini per il pranzo ufficiale. Tra gli ospiti d’eccezione, riuniti sotto l’attenta regia di Danilo Salvato del team United Riccione, sono attesi Federica Cappelletti, Presidentessa della Lega Seria A Femminile; Stefania di Salvo, Presidentessa Rimini FC; Pasquale Cassese, Presidente United Riccione; Claudio Cecchetto manager e produttore discografico e Gioia Romano, titolare, assieme al fratello Luca, dei locali Rossopomodoro Rimini.

Rossopomodoro ristorante è in Viale Vespucci, 48 a Rimini – 0541.393195 – rimini@rossopomodoro.it

la Bottega di Rossopomodoro è in Viale Vespucci, 91 a Rimini – 0541.313880 – 340.7743517

Rossopomodoro Rimini è anche a Rimini Fiera, Area C6

Rossopomodoro Rimini