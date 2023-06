San Marino. 41^ Rievocazione Storica 1000 Miglia 2023: modifiche alla viabilità

Nel Castello di Borgo Maggiore in occasione della “41? Rievocazione Storica 1000 Miglia 2023” resteranno chiuse al traffico veicolare, con divieto di sosta, le seguenti vie e piazze il giorno di mercoledì 14 giugno 2023:

— ingresso parcheggio n. 11 (Funivia) da Via 28 luglio dalle ore 5.00 alle ore 12.00 (riservato alle auto in gara);

— divieto di sosta in Via B. Borghesi e Via Paolo Amaducci dalle ore 01.00 alle ore 12.00 e divieto di transito dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura;