San Marino Academy. Giovanili: arrivano un bronzo ed un trofeo nell’ultima settimana di attività

SETTORE MASCHILE

Gli ultimissimi impegni prima delle vacanze estive portano in dote due risultati di prestigio alle giovanili biancoazzurre. Nello specifico, erano le formazioni degli Under 16 e degli Under 13 Professionisti quelle chiamate a concludere i rispettivi cammini in Cattolica Cup e in Vallefoglia Cup. Per i primi arriva un terzo posto ottenuto a spese del K-Sport Montecchio. Grande protagonista della “finalina” di lunedì è Nicholas Protti: il capitano biancoazzurro apre le marcature al 6’ e poi, in apertura di ripresa, replica al ribaltone marchigiano co-firmato da Guglielmo e da Riolo. A rompere il nuovo equilibrio è nuovamente Protti, che mette il punto della tripletta e della vittoria biancoazzurra al minuto 52’. Terzo gradino del podio per la squadra di Magnani, primo per quella di Mastini nella Vallefoglia Cup. Qui non è stata una finale secca a consegnare il trofeo ai Titani, ma un doppio successo nel mini-torneo che costituiva l’ultimo atto della manifestazione. Vittoria di misura contro l’Urbino, sancita dalla rete di Della Balda; successo invece più ampio nella seconda ed ultima sfida: il 3-0 imposto al K-Sport Montecchio reca le firma di Mazza (doppietta) e Tesei.