San Marino. Alluvione in Emilia Romagna: Attiva-mente consegna 3.500 euro ad Anffas Faenza

Attiva-Mente ha consegnato ad Anffas Faenza i fondi donati anche da generosi cittadini e aziende sammarinesi. Con questo gesto di solidarietà abbiamo portato a compimento la nostra semplice iniziativa promossa qualche settimana fa, per dare un pò di supporto a coloro che sono stati colpiti dalla disastrosa alluvione in Emilia Romagna. La somma consegnata di 3.500 euro dimostra come anche le azioni più piccole possono fare la differenza nella vita delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. In diversi con noi si sono mobilitati; vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno donato, partecipato e supportato questa iniziativa.

Attiva-Mente