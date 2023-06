San Marino. Altri cinque rinnovi in casa Tre Penne, domani il sorteggio in Champions League

Terminata da qualche settimana la stagione 2022-2023 con la finale di Coppa Titano, i ragazzi di Stefano Ceci sono già proiettati alla prossima annata e in particolar modo alla Champions League.

Il Tre Penne, che ha ripreso ad allenarsi nei giorni scorsi, martedì 13 conoscerà dall’urna di Nyon il nome dell’avversario. Sarà una tra Breidablik (Islanda) e Budu?nost Podgorica (Montenegro).

Nel frattempo continua il lavoro del ds Di Giuli per allestire una squadra competitiva in vista del prossimo anno, che ha trovato per il prolungamento di cinque giocatori.

Dopo i 16 gol stagionali, 14 in campionato e 2 in Coppa Titano, vestirà ancora biancazzurro Imre Badalassi. “La scelta di rimanere è stata voluta da entrambe le parti, condividiamo progetto e obiettivi comuni. È stata un’annata importante, siamo riusciti a vincere il campionato dopo alcuni anni di assenza; peccato per la Coppa, unico punto negativo di questa stagione, ma ci punteremo anche l’anno prossimo. Sono contento perché anche quest’anno ho raggiunto la doppia cifra nei gol, ho cambiato il mio modo di giocare e mi sono messo a disposizione della squadra realizzando molti più assist e aiutando la squadra” ha dichiarato il centroavanti italiano.

Confermato anche il partner di reparto Riccardo Pieri, che afferma: “Sono felice di rimanere al Tre Penne, puntiamo a mantenere una rosa competitiva e mi auguro di poter vincere ancora con questa squadra. Personalmente è stata una stagione positiva, il nuovo ruolo affidatomi dal mister mi piace molto e mi permette di aiutare i miei compagni”.

Prende forma la difesa per la prossima stagione: dopo la conferma di Nicolas Lombardi, restano in biancazzurro anche Paolo Vandi, Giacomo Nigretti e Antonio Barretta.

Vandi è stato autore nell’ultima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 del gol del vantaggio contro il Faetano, partita che ha sancito la vittoria del quinto Scudetto biancazzurro. Ricordando quei momenti pensa: “In quel momento ero felicissimo per il gol realizzato, lo sarei stato per qualsiasi mio compagno perché sapevamo che eravamo vicini al raggiungimento di un grosso obiettivo.”

All’unisono Nigretti e Barretta, entrambi alla prima stagione con la maglia di Città. “Il bilancio è più che positivo, complici i risultati e il bell’ambiente. Ci avevano parlato di un’ottima Società e così è stato. Lavoreremo ancora per dare il massimo e speriamo di ripeterci”, hanno commentato i due giocatori.

SP Tre Penne