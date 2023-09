San Marino. Ancora a podio i piloti della Scuderia San Marino, vittorie a Valencia e secondi posti prestigiosi

Continua l’ottimo momento di forma dei tesserati Scuderia San Marino che ottengono numerosi podi nelle vare gare.

In Sardegna grande weekend con l’appuntamento dedicato al Rally Nuraghi Vermentino e Vermentino Historicu.

Nella manifestazione dedicata alle vetture storiche secondo posto assoluto di Roberto Selva insieme al pilota Andrea Tonelli su Ford Escort RS. Due guasti tecnici costringono al ritiro gli equipaggi formati da Nemo Mazza e Marco Cavalli e Paolo Diana con Corrado Costa.

Nel moderno, dove a trionfare è stato Nikolay Gryazin, una conoscenza del Titano, Jader Vagnini chiude all’11° posto assoluto con Daniela Stefanie Rucker. La gara di Diego Zanotti, navigatore di Roberto Camporese, si conclude con un secondo posto di classe N5.

Al 44° Rally Valle d’Aosta per Daiana Darderi una buona 13° posizione nella classifica assoluta insieme al pilota Stefano Mella su Skoda Fabia EVO R5.

Non porta fortuna ai piloti della Scuderia il 42° Rally dell’Appennino Reggiano: sia Massimo Bizzocchi, insieme a Ivan Ferrarotti, sia Valentina Pasini con Marcello Nicoli non sono riusciti a tagliare il traguardo ritirandosi precedentemente.

Su pista risultati di prestigio grazie a Mattia Drudi che ritrova il sorriso nel Fanatec GT World Challenge. Per il pilota della Tresor doppio podio a Valencia insieme allo svizzero Ricardo Feller: bronzo in Gara 1 e argento in Gara 2.

Il weekend al Circuit Ricardo Tormo per l’equipaggio Colombini – Zonzini è un saliscendi di emozioni: trionfo in Gara 1 nella categoria PRO-AM Cup, mentre nella seconda manche arriva uno sfortunato ritiro. Per Luciano e Donovan Privitelio arriva un quinto posto nella prima gara, nella seconda il terzo piazzamento nella categoria LC Cup regala la gioia del podio.

Altre soddisfazioni anche dai kart. Giacomo Marchioro ottiene un buon secondo posto nella gara di Castelletto del Campionato Rotax Max, mentre Alessandro Pedini Amati conclude in ottava posizione. Nel Trofeo Easykart 100 settima piazza per Alessandro Pedini Amati.