San Marino. Antonella Mularoni su L’Informazione: ”E’ tutto falso quello che ha dichiarato la Tomasetti!” Poi si scoprono i viaggi agli Aman Resort e l’incarico diplomatico a Paul Puha. Ma i nostri soldi sono in Montenegro? … di Marco Severini

”Quello che la presidente ha detto alla GdF, stando alla nota di servizio, E’ DEL TUTTO FALSO’‘. Questo il titolone ad effetto dell’articolo a firma a.f. sull’Informazione di ieri. A parlare è l’avv. Antonella Mularoni, punta di Repubblica Futura e componente del Condir di Banca Centrale e la Tomasetti è la Presidente del Condir di BCSM.

Ma cosa è tutto falso? e cosa ha detto la Tomasetti per fare così tanto inalberare la Mularoni?

Leggiamo sempre dall’Informazione, ma del 19 giugno 2023, che secondo quanto riportato dalla nota di servizio della Gdf che ”Guidi avrebbe spostato i soldi da Dubai verso l’area dei Balcani, verso paesi che potrebbero essere Macedonia e Montenegro. In più la Tomasetti aggiunge, sempre de relato, riportando quindi quello che Mazza le avrebbe riferito, che poiché Guidi conosce l’avvocato Antonella Mularoni, “che avrebbe contatti con una grande catena alberghiera internazionale che possiederebbe un resort di lusso denominato Aman in Montenegro, la destinazione dei soldi potrebbe essere, verosimilmente, proprio quest’ultimo Paese”.

L’Antonella Mularoni conosce Daniele Guidi? Si, no … Non lo sappiamo, ma di certo conosce gli Aman Resort e li conosce così bene da essere stata invitata/soggiornato, assieme anche ad altri politici come Berardi – che non è un mistero che è o sia stato molto vicino a Grandoni – in questi resort di super lusso. Magari dovevano ”saggiare” l’ospitalità a 7 stelle per capire se l’investimento al Tiro a volo era possibile? Chissà ma sta di fatto che Antonella Mularoni conosce benissimo gli Aman Resort e li conosce così bene che ha anche dato il passaporto diplomatico a Paul Phua, coinvolto anche nel Conto Mazzini, vicino se non il proprietario degli Aman Resort di tutto il mondo.

https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/resort-lusso-centro-storico-berardi-solo-lettera-intenti-a75080

https://www.sanmarinortv.sm/news/politica-c2/san-marino-upr-torna-vicenda-ambasciatore-phua-a6532

Ma poi questi soldi dei sammarinesi sono stati dirottati con la ipotetica complicità della Mularoni o no? in Montenegro o no? Sarebbe opportuno che in tempi brevi si faccia piena luce e non ci si accontenti di una smentita monca della Mularoni che ha addirittura negato che ha dei contatti con l’Aman Resort, quando i fatti e gli articoli di cronaca di qualche anno fa dicono il contrario.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/27/san-marino-punta-sul-lusso-accordo-per-costruire-un-hotel-a-7-stelle-targato-aman/160401/