San Marino. Arbitri: Beltrano a Cipro per il corso introduttivo per arbitri internazionali

Michele Beltrano, recentemente nominato arbitro internazionale per San Marino, ha partecipato al 33° Corso introduttivo per arbitri internazionali, organizzato dalla UEFA a Cipro congiuntamente al 32° Corso avanzato per arbitri di alto livello. A quest’ultimo, per esempio, ha preso parte il gotha dell’arbitraggio europeo, da Orsato e Marciniak, ma anche Oliver e Turpin – per citarne alcuni. Tutti a Limassol, hanno seguito un fitto ed impegnativo programma, costruito su misura per le differenti categorie di appartenenza.

Per Beltrano e gli altri 53 arbitri da poco approdati alla carriera internazionale, il tutto è iniziato con un primo esame medico e successivo test visivo. La prima giornata, quella del 27 gennaio scorso, si è completato con un lavoro sulla prevenzione degli infortuni. Scheda di attività ripetuta anche la mattina seguente, integrata dal rilevamento del peso corporeo. Subito dopo pranzo, l’apertura ufficiale dei lavori affidata a Roberto Rosetti – Chief Refereeing Officer per UEFA – che ha poi lasciato i corsisti nelle mani di Velasco e Kuipers, per una dettagliata spiegazione sul progetto avviato a Limassol e consigli utili su come ottenere il massimo dalle proprie prestazioni. L’immancabile test sulle regole del gioco, applicate ad una sessione video, ha condotto Beltrano e compagni alla successiva analisi del posizionamento in campo e della lettura delle azioni di gioco.

Nei giorni seguenti l’attività si è divisa tra aula e campo, senza tralasciare il minimo dettaglio. Dalle valutazioni dei falli di mano, alla gestione delle energie nervose e mentali applicata ad una corretta gestione della direzione, passando anche dai meccanismi di leadership e lavoro di squadra da sviluppare unitamente al resto degli ufficiali di gara – nulla è stato lasciato al caso. Immancabili gli approfondimenti sugli eventi occorsi in area di rigore e sui falli tattici, nonché una dettagliata presentazione sui rischi connessi al match-fixing – da quali nemmeno gli arbitri possono dirsi al riparo.

