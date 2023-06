San Marino. Arbitri: Delvecchio in Portogallo nel meglio del Beach Soccer

È l’ennesima esperienza di alto livello in campo internazionale per Raffaele Delvecchio. Il fischietto dell’A.S.A. è stato tra i protagonisti dell’Euro Winners Challenge e Euro Winners Cup, manifestazioni che racchiudono il meglio del beach soccer globale. I due tornei si sono tenuti sulle spiagge di Nazarè (Portogallo) dal 9 al 18 giugno. Delvecchio si è distinto in ben 17 incontri arbitrati, sia con squadre maschili che femminili, con il culmine che è stato toccato nella giornata di ieri con la finale di Women’s Euro Winners Cup tra le spagnole dell’Higicontrol Melilla e le polacche del FC10 Ladies (a trionfare sono state le iberiche con il punteggio di 3 a 1). Per Delvecchio si tratta della prima finale internazionale riguardante un torneo di beach soccer.

FSGC