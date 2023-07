San Marino. Assegnato il campionato Carpa Lago a Filippo Parenti e i campionati giovanili di pesca sportiva

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha concluso il campionato Carpa Lago 2023 con la vittoria di Filippo Parenti. La quarta e ultima giornata si è disputata al lago di Faetano, con la prova a squadre vinta dalla formazione E della Cannisti Dogana Amo. Denis Drudi, Lino Giardi e Filippo Parenti hanno trionfato nei tre settori individuali. La classifica finale vede al secondo posto Lino Giardi e terzo Sergio Scarponi. Nella classifica dei club vince la Squadra A della Cannisti Dogana Amo formata da Filippo Parenti, Cristian Donati e Marco Scarponi. È stato un fine settimana molto impegnativo anche sul fronte giovanile per la FederPesca, che ha assegnato i campionati Under 11, 15 e 20. Samuele Brighi trionfa negli Under 11 seguito sul podio da Giovanni Rotunno e Francesco Biordi. Vittoria di Tommaso Casadei negli Under 15, secondo posto di Mattia Guidi e terzo Leonardo Gasperoni. Thomas Biordi si aggiudica l’Under 20, Simon Morri secondo e terzo gradino del podio per Diego Penserini. La Federazione ha anche concluso il secondo corso estiva di pesca sportiva realizzato tra il presidente federale Bruno Zattini in collaborazione con Daniela Rocconi. Sempre a livello giovanile da segnalare la partecipazione al 14° Trofeo Romagna Banca al molo di Bellaria Igea Marina. Ben nove i partecipanti per la Federazione Pesca: Riccardo Ducci, Nicoló Franci, Alessio Conti, Francesco Biordi, Alessandro Torsani, Samuele Brighi, Joey Giovagnoli e Gabriel Roman. Nella gara, alla quale hanno preso parte altri 40 ragazzi del circondario, ha trionfato Francesco Biordi, argento per Alessio Conti e terzo Samuele Brighi.