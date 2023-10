San Marino. Associazione Salute Attiva: “I TUOI FIGLI VANNO PROTETTI, DEVI PENSARCI TU”, conferenza mercoledì 18 ottobre ore 20.45

“I TUOI FIGLI VANNO PROTETTI, DEVI PENSARCI TU” è il titolo della conferenza che si terrà mercoledì 18 ottobre alle ore 20,45 presso il Podere di Lesignano in Via dei Dativi, 73 a Lesignano (RSM).

Protagonista indiscusso della serata sarà il Professor Giovanni Vanni Frajese, laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in endocrinologia e malattie dismetaboliche. Attualmente Professore Associato di Scienze Tecniche Mediche Applicate presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, con un background di insegnamento e ricerca nei campi dell’endocrinologia e della ricerca sul cancro.

Tra gli incarichi professionali ricoperti in passato figurano le posizioni di Visiting Professor presso il St. Bartholomew’s Hospital (Londra, Regno Unito), il Centre Hospitalier de l’Université Laval “CHUL” (Quebec City, Canada) e di Research Associate presso il Netherland’s Brain Institute (Amsterdam, Paesi Bassi).

L’incontro, dedicato prevalentemente alla salute dei bambini soprattutto in seguito al periodo del Covid, tratterà anche di educazione dell’infanzia in un’era eccessivamente digitale e di confusione di identità sessuale.

Ampio spazio sarà dedicato alle domande del pubblico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Associazione SALUTE ATTIVA