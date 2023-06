San Marino. ASTA PUBBLICA del 26 giugno 2023 per la vendita di una partecipazione azionaria pari al 5% nella società Immobiltrust S.p.A.

A tutti gli interessati si comunica che il 26 giugno 2023, alle ore 9,30, presso la sala delle pubbliche udienze del Tribunale Unico si terrà la vendita a pubblica asta di una partecipazione azionaria pari al 5% del capitale sociale della società “Immobiltrust S.p.A.” con sede a Galazzano (RSM), in via Guardia del Consiglio n. 32, iscritta al Registro delle Società al n. 3423, riconosciuta giuridicamente in data 13 luglio 2000,

Prezzo base d’asta € 326.144,00=.

Per qualsiasi informazione e per esaminare il predetto bene contattare il numero 0549-902116.

Agli interessati che ne faranno richiesta verranno inviate le perizie di stima.