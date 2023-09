San Marino. Attiva-Mente cerca una sede adatta per svolgere le proprie attività sociali

Attiva-Mente cerca un luogo da gestire in cui le persone con o senza disabilità possano accedere facilmente, per conoscere e partecipare alle varie iniziative sportive, sociali e culturali. Impegnata da molti anni sul tema dei diritti e della piena partecipazione delle persone con disabilità, tuttavia, il lavoro dell’associazione sammarinese è stato sempre limitato dalla mancanza di una sede adeguata e permanente.

Le sfide dell’accessibilità e della mancanza di spazi proporzionati rappresentano un ostacolo significativo per la nostra missione. Molti dei nostri membri e le loro famiglie affrontano già sfide considerevoli, e dover affrontare la difficoltà di accedere anche a servizi e risorse cruciali, come un luogo in cui potersi autonomamente riunire e incontrarsi è evidentemente un ulteriore problema.

Rivolgiamo, pertanto, un appello alle Istituzioni pubbliche, agli enti privati e a tutti i cittadini per trovare in territorio una sede disponibile ed accessibile anche sotto il profilo delle tariffe di affitto.

Una sede adeguata ci consentirebbe di ampliare e migliorare la nostra capacità di supporto e rafforzare il lavoro di empowerment, incoraggiando le persone con disabilità e le loro famiglie, incrementando la loro presenza nella vita pubblica, e di advocacy, collaborando con le Istituzioni per l’affermazione dei diritti e dei principi su base di uguaglianza.

Preghiamo chiunque avesse un’idea, un interesse, una risorsa o un contributo da offrire, di mettersi in contatto con noi.

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente