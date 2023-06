San Marino. Avviati i lavori di realizzazione della rotatoria di Domagnano 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica l’avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria di Domagnano.

Un intervento molto atteso dalla popolazione e che è stato condiviso con la Giunta di Castello di Domagnano anche in occasione di una serata pubblica di presentazione del progetto.

La rotatoria in questa prima fase sarà sperimentale ed il suo dimensionamento è stato progettato nel rispetto della normativa e nel limite degli spazi disponibili. La rotatoria avrà una forma non convenzionale, di tipo ovale, per evitare di effettuare espropri ed opere di sostegno a valle ma solamente piccoli interventi di livellamento e riposizionamento delle aiuole.

Oltre all’obiettivo di mettere in sicurezza l’incrocio su Via Ottava Gualdaria e permettere l’inversione di marcia sulla superstrada, nella progettazione si è tenuto conto dell’accesso ai negozi lato strada e della fermata dell’autobus. Verranno realizzati due attraversamenti, di cui uno regolato semaforicamente.

Si attenderà un periodo di sperimentazione in particolare per verificare gli spazi di manovra di grandi mezzi di trasporto come pullman o camion.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Il progetto è stato redatto dai tecnici progettisti e direttori lavori dell’AASLP così come la realizzazione è a cura delle nostre squadre operative. L’intervento tiene conto delle problematiche della zona e si basa sulla necessità di rendere più sicure le strade sammarinesi, migliorando la circolazione veicolare e diminuendo l’incidentalità. Atteso il periodo sperimentale ed apportati gli eventuali correttivi al progetto, durante la stagione autunnale si procederà con la costruzione definitiva della rotatoria”.

SAN MARINO, 15 giugno 2023