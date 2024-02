San Marino. PSD: ”Avvicinamento alle elezioni: coerenza, impegno per il paese e condivisione”

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici, con rinnovato impegno, conferma gli obiettivi e i principi che ne hanno sempre guidato l’azione politica. Le iniziative e le proposte del PSD sono orientate all’analisi accurata della situazione attuale e agli interessi fondamentali del nostro Paese, puntando a concludere questa legislatura in modo produttivo e offrendo un sostegno politico e programmatico decisivo.

In questo quadro si colloca la nostra azione politica per le prossime elezioni, in alleanza con Libera e PS. Questa alleanza non nasce da un atteggiamento di contrapposizione, ma dalla volontà di costruire insieme un percorso di riforme solide, sostenuto da un ampio settore della popolazione. Questa scelta risponde al desiderio di coesione e unità espresso dai cittadini, con l’obiettivo primario di rispondere in modo efficace alle esigenze di tutti, in particolar modo quelle dei meno fortunati.

Riteniamo che non sia necessario un ripensamento radicale del quadro politico, come accaduto nelle scorse elezioni, e che sia possibile procedere con coerenza sui temi chiave che definiranno le sfide della prossima legislatura: l’attuazione dell’Accordo di Associazione, la gestione del debito, il rafforzamento dello stato sociale, l’autonomia energetica e idrica.

Non è più emergente come lo era nella scorsa legislatura, il caos nel funzionamento della giustizia ed il disastro della Banca Centrale precedente a quella attuale. Come dimostra la cronaca giudiziaria di questi giorni il PSD aveva preso la strada giusta e combattuto una battaglia giusta. A tal riguardo riconosciamo anche il ruolo di Libera (all’epoca SSD e Civico10), che attraverso il suo operato e i suoi principi, ha dimostrato di essere una forza politica seria, impegnata per il bene del Paese. Le accuse non fondate e le insinuazioni non contribuiscono al dialogo costruttivo necessario in questo momento cruciale per il Paese. Il PSD invita tutte le forze politiche a un confronto basato su fatti e idee, piuttosto che su accuse e diffidenze.

Il PSD è convinto che la prossima alleanza di governo debba includere le forze più rappresentative e responsabili del Paese. L’azione coordinata con Libera e PS offre le migliori garanzie in tal senso.

Il PSD, come sempre, continuerà a fornire il suo contributo attraverso proposte concrete e il sostegno all’attività del governo e della maggioranza, anche in questo finale di legislaturae.