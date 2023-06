San Marino. Azimut Tour Operator & Dmc trionfa all’International Travel Award di Dubai come “Best Dmc Europeo”

Azimut Tour Operator & DMC, è stata insignita del premio International Travel Award nella categoria Best DMC Destination Management Company. I premi assegnati tra le oltre 4.000 candidature ma per soli 200 vincitori inviate da organizzazioni di tutte le dimensioni e praticamente da tutto il travel mondiale, Azimut Tour Operator & DMC è stata selezionata in virtù dei suoi 7 anni di esperienza e dei notevoli successi conseguiti grazie ad un turismo incoming imponente, core-business della società. Tra le sue perle, il rinnovamento dell’iconico marchio, il restyling del programma garanzia 100%, leader nel settore per la soddisfazione dei viaggiatori internazionali e le ambite partnership capaci di promuovere l’innovazione e l’avviamento di attività nonché di offrire ai clienti esperienze eccezionali. “Azimut Tour Operator & DMC è un membro di ETOA e ITAP WORLD, cui siamo grati per la gestione impeccabile delle iniziative di eventi e promozioni della nostra azienda”, ha affermato ancora una volta il Presidente e CEO dell’azienda Luca Ruco. “Azimut merita pienamente questo premio, che riflette la sua straordinaria etica del lavoro, la sua profonda esperienza del settore e il costante impegno per il futuro del marchio.” “È un onore incredibile ricevere questo premio, poiché rappresenta la prova del lavoro e dell’impegno dell’intera dirigenza”, ha dichiarato Ruco. “Siamo rivolti all’ascolto dei pareri dei clienti e all’utilizzo di tali opinioni come riferimento di molte catene alberghiere internazionali. Sono entusiasto dei successi da noi ottenuti dal 2017 anno della nascita di Azimut Tout Operator & DMC, specialmente il rinnovamento del prodotto differenziato e i miglioramenti che stiamo apportando al nostro pluripremiato programma fedeltà. Sul piano personale, è una grandissima soddisfazione vedere riconosciuti con un premio così prestigioso questi programmi e la nostra attività di innovazione.” Gli International Travel Awards sono il più importante programma di riconoscimenti per aziende di turismo nel Mondo. Tutte le organizzazioni che operano nel turismo, possono inviare la propria candidatura (pubbliche, private, con o senza scopo di lucro, di grandi e piccole dimensioni). Oltre 10.000 professionisti da tutto il mondo hanno partecipato al processo di selezione dei vincitori dell’International Travel Award di quest’anno. Ogni anno i giudici trovano la qualità e la varietà delle candidature più ricche dell’anno precedente nonostante le tante chiusure causa Covid. Quindi dopo una lunga attesa della fine dell’emergenza Covid, il premio del travel è stato consegnato in presenza ieri 17 Giugno 2023 presso la fantastica cornice del Waldorf Astoria Hotel di Dubai. Azimut premiato nella sezione Best DMC Destination Management Company, accanto ai risultati dimostra la professionalità e la solidità di un nome, un marchio una garanzia quale eccellenza nel Business Travel che la piccola Repubblica di San Marino conserva nel proprio territorio. INFO: https://internationaltravelawards.org

Azimut Tour Operator & DMC