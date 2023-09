San Marino. Campionato: il Cosmos parte in quarta, Murata da sogno

Emozioni e sorprese negli anticipi della prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Nelle sfide programmate d’anticipo al venerdì, infatti, si è registrato il passo falso dei campioni uscenti: il Tre Penne non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro la Juvenes-Dogana. Succede tutto nel secondo tempo, quando Pieri porta in vantaggio la squadra di Ceci, che deve però incassare la reazione avversaria che si concretizza nella rete di Colonna.

Parte in quarta, invece, il Cosmos. I Gialloverdi impiegano appena nove minuti per sbloccare il confronto col Domagnano: il primo gol stagionale è del bomber della scorsa, Matteo Prandelli. Il raddoppio è cosa fatta con Zulli al 43’, ma un attimo prima dell’intervallo Parma rimette tutto in discussione dimezzando il ritardo dei Lupi. Gli uomini del debuttante Paolo Rossi restano in partita fino agli sgoccioli dell’incontro, quando il Cosmos assesta l’uno-due decisivo con Errico e Mularoni – in gol all’esordio e subentrato al 70’.

Provvisoriamente in testa alla classifica c’è anche il Fiorentino, che ha fatto proprio il braccio di ferro col Pennarossa nei minuti conclusivi della sfida di Acquaviva. A far pendere l’ago della bilancia verso i Rossoblù guidati da Michele Camillini è stata la prodezza di Niang, bravissimo a convergere sul mancino lasciandosi due avversari alle spalle. La bordata dai 25 metri non lascia poi scampo a Lazzarini, costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Nel programma di questo pomeriggio sono arrivati i successi di Folgore, Murata e Virtus – tutti diversi nella forma. Se la classifica può fotografare solo la sostanza dei tre punti, infatti, non testimonia il dominio tecnico proposto dal Murata di Giuseppe Angelini. La rosa farcita di giocatori di origini brasiliane ha attratto l’interesse di media stranieri e solleticato le fantasie dei tifosi, il campo ha dato ampie garanzie rispetto alle qualità dei nuovi volti bianconeri. Come di quelli che già l’anno scorso si erano distinti, a partire da Raul Ura. Doppietta per l’attaccante ex Virtus e Tre Penne, che impiega poco più di novanta secondi per aprire le marcature. Nella ripresa si scatena Cunha: partito dalla panchina, estrae due conigli dal cilindro con un sinistro a dir poco educato. C’è spazio anche per il 2-0 di Affonso, che capitalizza una ripartenza, e per il secondo sigillo di Ura – a segno con un tap-in.

In chiusura di recupero arriva invece il colpo di coda della Virtus, che ha ragione del Tre Fiori nel primo big match dell’anno grazie al solito Ivan Buonocunto. Corre il 90’+5’ quando un fraseggio insistito porta i Neroverdi a sfondare sul fronte d’attacco sinistro: il batti e ribatti in area recapita la sfera sul destro del miglior assistman dello scorso campionato, che non può esimersi dal freddare Nardi – impossibilitato ad intervenire. Niente da fare per il Tre Fiori, in dieci dall’81’ per l’espulsione di Luca Tomassoni, incappato in doppia ammonizione.

Al “Federico Crescentini” di Fiorentino, inizia il campionato di Cailungo e Folgore. Partita tattica, a tratti sporca, che il club di Falciano porta dalla propria parte grazie ad una perla di Samuel Pancotti. In gol al debutto l’attaccante sammarinese, dopo tanti anni in forza a La Fiorita. Nella ripresa l’incontro si mantiene sui binari di un labile equilibrio, almeno fino a quando Simeoni sfrutta l’amnesia difensiva del Cailungo per incornare in totale libertà il traversone – al solito preciso – di Sartori.

Domani completano il programma i posticipi di Montecchio e Domagnano. A Fonte dell’Ovo toccherà alla neonata San Marino Academy U22, chiamata ad incrociare i tacchetti con il San Giovanni di Marco Tognacci. L’altro incontro metterà invece a confronto due squadre abituate a coltivare ambiziosi progetti stagionali: La Fiorita e Libertas misureranno i rispettivi gradi di competitività a partire dalle ore 15:00, in contemporanea con la partita di Montecchio. Questo il quadro completo della prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, visibile gratuitamente su TITANI.TV – in streaming da tutti i campi, con commento in italiano.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 1. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Pennarossa Fiorentino Vandi (Gallo, Notarpietro) – Mineo 15/09 0-1 Acquaviva Cosmos Domagnano Zani (Tuttifrutti, Sgrignani) – Xhafa 15/09 4-1 Domagnano Juvenes-Dogana Tre Penne Ilie (Salvatori, Morisco) – Hafidi 15/09 1-1 Montecchio Tre Fiori Virtus Luci (Lunardon, Battista) – Vandi 16/09 0-1 Acquaviva Murata Faetano Ucini (Giannotti, Tuttifrutti) – Villa 16/09 5-0 Domagnano Cailungo Folgore Andruccioli (Zaghini, Ernesto) – Beltrano 16/09 0-2 Fiorentino San Giovanni San Marino Academy Beltrano (Cordani, Lerza) – S. Savorani 17/09 15:00 Montecchio La Fiorita Libertas Albani (Macaddino, Sapigni) – M. Savorani 17/09 15:00 Domagnano

