SAN MARINO. CAPITANI REGGENTI IN PARTENZA PER NEW YORK

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, sono oggi in partenza per New York, per partecipare a numerosi impegni Istituzionali previsti nella cornice della 78° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si aprirà ufficialmente martedì prossimo.

Ad accogliere la Reggenza, accompagnata da una Delegazione Diplomatica, sarà l’Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi, che insieme allo staff della Missione Diplomatica Permanente a New York, seguirà l’intera sessione dell’annuale Assemblea Generale.

Su invito del Segretario Generale delle Nazioni Unite la Reggenza parteciperà in settimana al forum politico di Alto livello sullo sviluppo sostenibile pronunciando un proprio intervento. Sarà un’occasione di confronto tra Leader mondiali per la revisione intermedia dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l’attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

I Capitani Reggenti interverranno altresì alla riunione di Alto livello sulle Pandemie.

Nel corso della settimana newyorkese la Reggenza avrà occasioni di incontro con Capi di Stato e Leader politici mondiali anche nell’ambito degli appuntamenti Istituzionali previsti dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite e su invito degli Stati Membri.

San Marino, 16 settembre 2023/1723 d.f.R.