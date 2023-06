San Marino. Caso discarica Riceci. Parla Ambrogio Rossini: “Se diranno no, qualcuno pagherà”

L’intervista telefonica all’uomo del momento, Ambrogio Rossini – patron della Cartiera Ciacci e proprietario del 60% Aurora Srl con la Ecosistemi di San Marino (il 40% è di Marche Multiservizi ndr) è stata pubblicata dal Resto del Carlino ed Pesaro di ieri.

Ecco l’interessante intervista a firma di Roberto Damiani:

”E’ sempre convinto di voler fare la discarica a Riceci di Petriano?

“Certo, abbiamo pagato solo di progetto 600mila euro. Quando sarà finita mi diranno grazie”.

Avete anche comprato il terreno versando più di 200mila euro di caparre

“Si sbaglia, sono costate molto di più. Le spese sono già sul milione di euro”.

Ma come è possibile esporsi così tanto senza nessuna certezza di realizzare la discarica?

“Chi l’ha detto che non la facciamo? Mettendo in conto il rischio di impresa, ci riusciremo, magari nel medio termine, ma la faremo. Abbiamo tutto in Provincia”.

Per essere così ottimista, ha avuto delle garanzie. Si può sapere da chi?

”Il nome non lo dico, ma un bel giorno qualche politico è venuta a casa mia a San Marino e mi ha bussato alla porta dicendo: signor Rossini, ci sta a creare una società per costruire una discarica a Riceci? Io ho risposto di sì insieme a Marche Multiservizi”.

Che garanzie ha voluto?

“Che se non si fa, qualcuno dovrà pagare le spese”

Quindi mette in conto di non riuscire a realizzarla?

“Dico che non spendo a vanvera i miei soldi. Nella mia vita mi ha fregato solo uno, e mi è bastato. Non si ripeterà”

Lei sta dicendo che dei politici le hanno detto di andare ad investire a Riceci e che oggi però hanno cambiato idea dopo le proteste dei cittadini?

“Se hanno girato il sedere, lo vedremo”

E’ anche possibile che Marche Multiservizi possa sfilarsi da Aurora srl per la contrarietà della maggioranza dei soci pubblici. Lo ha messo in conto?

“Se è per quello c’è la fila per far parte della società che farà la discarica”.

E’ vero che costerà 80 milioni di euro?

“Adesso, ma quando andremo a costruirla i prezzi saranno aumentati”.

Se la conferenza dei servizi della Provincia dicesse no, cosa farà, ricorrerà al Tar?

“Ah, non lo so ma è certo che non tanto io ma i miei nipoti avranno i soldi dei danni. Non lascio perdere”.

Le proteste dei cittadini non valgono niente, non vanno ascoltati?

“Loro sono liberi di fare quello che desiderano. Ma posso assicurare che il progetto è bellissimo e dopo 25 anni quella discarica sarà di un verde”.

Già, e nel frattempo?

“Sarà una discarica che da Riceci non si vedrà nemmeno”.

Lei ne ha costruite altre?

“Abbiamo realizzato una mega discarica a Montechiari a Brescia, con un comitato di mille persone che diceva di no”

Cioè non si spaventa delle proteste?

“Ma figuriamoci, mi hanno anche menato a San Marino per motivi stupidi. Il ragazzo che lo ha fatto non lo mando nemmeno in galera. Non mi costituisco parte civile”.

Perché avete presentato il progetto a porte chiuse, cosa volevate nascondere?

“Niente, non c’ero nemmeno. Rifaremo un incontro aperto”

Se salterà l’operazione, a chi andrà a bussare?

“So che qualcuno pagherà i danni”

Se la farete, chi la gestirà?

“Comprerà tutto Marche Multiservizi”

Roberto Damiani

Il Resto del Carlino – Edizione di Pesaro

Sempre su Ambrogio Rossini, GiornaleSM aveva pubblicato una sua intervista che fece clamore. Eccola: