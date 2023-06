San Marino. Caso soldi dei sammarinesi in Montenegro. Nessuna smentita da parte dell’avv. Antonella Mularoni di contatti avuti con Daniele Guidi e Aman Resort

Nonostante l’ottimo scoop de L’Informazione (forse non voluto?) di cui abbiamo dato conto in questo articolo:

L’avv. Antonella Mularoni non ha smentito la notizia di possibili contatti con Daniele Guidi, come riportato nel bollettino di servizio della Gdf di cui uno stralcio è stato pubblicato dall’Informazione e cioè ”che Guidi avrebbe spostato i soldi da Dubai verso l’area dei Balcani, verso paesi che potrebbero essere Macedonia e Montenegro. In più la Tomasetti aggiunge, sempre de relato, riportando quindi quello che Mazza le avrebbe riferito, che poiché Guidi conosce l’avvocato Antonella Mularoni, “che avrebbe contatti con una grande catena alberghiera internazionale che possiederebbe un resort di lusso denominato Aman in Montenegro, la destinazione dei soldi potrebbe essere, verosimilmente, proprio quest’ultimo Paese”. ”

E’ anche vero che la Tomasetti ha scritto nella sua ultima comunicazione: ”le circostanze attribuite all’avv. Antonella Mularoni essendo decontestualizzate possono apparire fuorvianti”.

Ma allora l’avv. Mularoni neghi tutto, neghi i contatti avuti sia con Aman Resort che con Daniele Guidi ed il riferimento ai soldi dei sammarinesi in Montenegro. Perchè non lo sta facendo?

/ms

leggi anche: