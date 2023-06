San Marino. CERIMONIA PASSAPORTO INTERNAZIONALE FAIR PLAY A OLIMPIA GRECIA

Si è svolta Sabato 3 giugno 2023 a OLIMPIA nel sito archeologico della penisola greca che ospita la Città fondata nell’VIII secolo a.C. dove si svolsero i primi Giochi Olimpici una suggestiva Cerimonia di presentazione del PASSAPORTO INTERNAZIONALE FAIR PLAY che avremo modo di presentare ed illustrare durante i lavori della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma a San Marino il 7 settembre p.v. alla presenza del relatore Prof. Gennaro Testa Sociologo e Antropologo dell’Università degli Studi di Firenze, ideatore del Fair Play Passport Program, partito dall’Isola di Procida Italia, Capitale italiana della Cultura 2022, che ha sottolineato l’importanza di questo Passaporto Internazionale Fair Play come strumento per la diffusione dei Valori Olimpici.

Da Olimpia è iniziato un viaggio simbolico, sorprendente e coinvolgente legato a tutto il mondo e che arriverà anche a San Marino con la collaborazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) che ne condivide le finalità e gli scopi dei promotori e presenterà a tutto il movimento sportivo sammarinese e non solo.

La presentazione ufficiale è avvenuta presso il Monumento Pierre de Coubertin nello stadio IOA, dove sventolavano le bandiere di tutti i membri del CIO. L’eccellente coreografia di Artemis Ignatiou è stata ispirata e creata come la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica che ha toccato il cuore di tutti i presenti. Erano presenti diverse Autorità: il Segretario Generale del Ministero dello Sport Ellenico Mavrotas, il Segretario Generale EFPM Psilopoulos, i Presidenti delle Accademie Olimpiche Italiana e Greca Checcoli e Alikakos, il rappresentante del Comitato Olimpico Tokas, il Decano IOA e Membro Accademia Olimpica Ellenica Georgiadis, il Tesorire HOA Perros assieme a tredici Scuole di tutta la Grecia e una di Cipro che sono state scelte a sorte tra le 3248 Scuole che hanno partecipato al programma della terza Settimana Olimpica organizzata dall’Accademia Olimpica Ellenica.

La Cerimonia si è conclusa con la simbolica staffetta degli Allievi partecipanti che hanno corso in tutte le direzioni dello Stadio di Olimpia con i colori del Passaporto Fair Play che hanno rivolto al Sole che dà luce e che accende la Fiamma Olimpica inviando il messaggio del Fair Play in tutto il Mondo.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP