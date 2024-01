San Marino. Collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e lo Slow Food Italia

“Prosegue la collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e lo Slow Food Italia. Per la prima volta a San Marino avrà luogo la 25° degustazione finale degli oli selezionati da premiare per la Guida degli Oli Extravergini 2024 Slow Food”

La Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, lo Slow Food Italia ed al Consorzio Terra di San Marino, comunicano che dall’1 al 4 febbraio 2024, si terrà a San Marino la “25° degustazione finale degli oli del territorio Nazionale Italiano selezionati e da premiare per la Guida degli Oli Extravergini 2024 Slow Food”.

L’evento Slow Food rappresenta il momento di seleziona finale degli oli individuati sul territorio nazionale italiano ed anche sammarinese e che testimoniano la qualità dell’olio extravergine dei territori. Il premio “Grande Olio Slow” viene riconosciuto all’olio eccellente, capace di emozionare in relazione a cultivar autoctone, territorio di appartenenza ed ottenuto con pratiche agronomiche sostenibili. Nella Guida agli Oli Extravergini 2023, sono stati assegnati 124 premi in tutta Italia. Alle finali, partecipano oltre 20 Coordinatori Regionali del Progetto Olio di Slow Food, che hanno guidato i Panel di degustazione sui rispettivi territori regionali. I lavori si suddividono in quattro sessioni impostate su 3 giornate e gli esperti degustatori esamineranno oli provenienti da tutta Italia. Nella prima fase di selezione svoltasi a livello regionale, sono stati esaminati più di 1.000 oli e fra questi vengono scelti quelli che verranno menzionati all’interno della Guida.

La coltivazione dell’olivo a San Marino ha origini antichissime ed oggi grazie al lavoro della Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi la superficie del terreno investita ad olivo è aumentata con una produzione olivicolo-olearia di alta qualità, sebbene relativamente di nicchia che porta alla produzione dell’olio Extravergine Terra di San Marino. L’olio Extravergine Terra di San Marino da vari anni è inserito nella Guida Extravergini Slow Food e la Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi, anche quest’anno, ha candidato l’olio extra vergine di oliva Terra di San Marino alla selezione per la Guida Extravergini 2024.

L’evento, anche grazie alla Condotta Slow Food Rimini-San Marino, che vede la partecipazione di assaggiatori, esperti e appassionati di olio extra vergine d’oliva e sarà inoltre occasione di promozione del territorio di San Marino e dei suoi prodotti enogastronomici di qualità.

Durante i tre giorni di degustazioni, gli esperti, oltre a scoprire e visitare il Centro Storico di San Marino e i suoi simboli di millenaria democrazia, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, visiteranno anche il frantoio della Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi, la Cantina Vini San Marino (il suo impianto produttivo e di imbottigliamento) e la CAPA – Cooperativa Agricola Ammasso Prodotti Agricoli.

San Marino 31 Gennaio 2024

Comunicato Stampa della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi e Consorzio Terra di San Marino