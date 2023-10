San Marino. Commissione Sanità del 9 ottobre. ”L’evoluzione del COT”. Gli interventi

Matteo Ciacci, Libera. L’impostazione del dott. Arcangeli credo sia una bella novità rispetto al percorso disegnato precedentemente. Ora ci viene ‘venduta’ che la ‘Cot’ era un passaggio temporaneo, per noi derubricare infermieri a centralinisti era una cosa negativa, oggi si torna indietro, siamo passati da infermieri centralisti a infermieri di famiglia. Il triage infermieristico è una interessante novità, perchè i nostri cittadini-pazienti hanno bisogno di punti di riferimento che erano venuti a mancare e con questa modalità potranno venire ritrovati. Qualche domanda però: la scelta di concentrare tutto sugli infermieri di famiglia- che noi condividiamo- è un ripiego perchè abbiamo difficoltà a ricercare medici di base? Secondo aspetto: torniamo a fare una medicina sul territorio. Sulle strutture dei Centri sanitari sono stati compiuti i lavori o partiranno lavori di riqualificazione? Terzo: si parla di medicina del territorio, oltre al tema di infermieri dislocati, per quanto invece riguarda l’attività domiciliare, saranno previste novità I medici di base andranno a fare visite a casa? Il pool di infermieri andranno a domicilio?

Massimo Andrea Ugolini, Sds per la Giustizia. La Cot è stata introdotta perchè in un certo momento, con la pandemia, e con i centri sanitari chiusi, nessuno riusciva più ad avere un contatto con il medico di base, e si è voluto accelerare sulla Cot per fare in modo che i pazienti potessero quantomeno avere una risposta. Credo sia stata una prima risposta per fare in modo che, in un certo momento, si riuscisse a dare riscontro, quanto meno telefonico, e si è ipotizzato un triage infermieristico per dare un supporto ulteriore. E’ oggettiva oggi la necessità di evoluzione, parimenti all’ordinarietà del servizio erogato, l’emergenza sanitaria è finita l’anno scorso. Giusto è l’investimento sul territorio anche in ottica di prevenzione. Sarà sicuramente rafforzato il personale sanitario nei singoli centri sanitari. Ringrazio il Comitato esecutivo per questa evoluzione, giusto tenere monitorato e valutarne tempo per tempo efficacia.

Aida Maria Adele Selva, Pdcs. Ringrazio per la presentazione del progetto di evoluzione della Cot. Non bisogna dimenticare che il momento storico in cui è stata istituita era la pandemia. Un particolare ringraziamento va all’estensore del progetto, il dott. Arcangeli, redatto in un lasso di tempo breve. Sono state colte le esigenze della segreteria di Stato di rispondere alle necessità degli assistiti, è stato bell’esempio di flessibilità dei sistemi di risposta. Giusto prevedere il potenziamento dei centri sanitari con infermieri di famiglia, dove il medico è centrale. Ma la prima persona con cui ci si relaziona, quando si va al centro sanitario, è l’infermiere che fa da filtro e in più posso trovare un infermiere di fiducia, che mi conosce. Noi pazienti non vogliamo sentirci dei numeri. Questo l’obiettivo di questa evoluzione, avere una medicina più personalizzata e più vicina al paziente e che si avvarrà di strumenti altamente tecnologici.

Miriam Farinelli Rf. Voglio ringraziare molto il dott. Arcangeli perchè ha descritto bene il mestiere dell’infermiere di comunità e di famiglia. Investire su questa figura è una scelta strategica per rispondere a un’esigenza di salute dettata anche da esigenze demografiche del paese, in grado di ridare fiducia nei cittadini che si rivolgono ai servizi. Fare il triage significa capire le esigenze del pazienti, i nostri infermieri lo sanno fare. E’ necessaria una visione interdisciplinare e interprofessionale, senza la quale l’obiettivo di promuovere la salute collettiva non si può realizzare. Oltre alle tre fasi indicati dal dott.Arcangeli metterei una 4^ fase, quella di riorganizzazione dell’assistenza domiciliare. La figura di infermiere di comunità e di famiglia esplica la massima azione anche con la vista a domicilio.

Grazia Zafferani, Gruppo misto. Sono un po’ in imbarazzo, mi aspettavo un cambio di passo e una vera e propria riorganizzazione territoriale. Di fatto, gli infermieri del Cot provenivano da altri reparti e ora sono tolti definitivamente dall’ospedale. Rischiamo di mettere in difficoltà altri servizi. Sono un po’ delusa rispetto questa cosa. Se proprio non si riusciva ad avere un’organizzazione innovativa, avrei preferito un ritorno dell’organizzazione iniziale, prima di quella del Cot.