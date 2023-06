A conclusione del corso di Canto Jazz 2023 tenuto da Sara Jane Ghiotti, l’Istituto Musicale Sammarinese organizza per martedì 13 giugno presso il Teatro Titano, alle ore 18:15 per il corso base e alle ore 21:15 per corso avanzato, il Concerto degli Allievi, accompagnati dal trio jazz composto da Pako Montuori alla batteria, Simone Migani al pianoforte e Mauro Mussoni al contrabbasso.