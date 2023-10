San Marino. Concluso il Grande anello dei borghi ascolani da parte di Franco Ugolini, Terzo Zafferani, Enzo Beccari e Antonio Capezzone

Sono arrivati oggi ad Ascoli Piceno, Giovanni Francesco Ugolini assieme ai suoi compagni Terzo Zafferani, Enzo Beccari, Antonio Capezzone “Ambasciatori del Cammino” completando dopo 100 km il “Grande Anello dei Borghi Ascolani”, con sentieri impegnativi ma immersi in paesaggi meravigliosi difficili da dimenticare.

L’incontro con il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti diventa l’opportunità per far conoscere il “Cammino del Santo Marino”, consegnando la guida ed il “Testimonium Peregrinatio Sancti Marini” e anche il presente da parte del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, e con l’occasione poter invitare il Sindaco a recarsi in visita nella Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa