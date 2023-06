San Marino. CORDOGLIO DI USL PER LA SCOMPARSA DI SILVIO BERLUSCONI  

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha scosso San Marino esattamente come ogni luogo in cui è giunta. In queste ore abbiamo letto fiumi di articoli perché quando si tratta del Cavaliere non si possono certo risparmiare le parole così come l’uomo non si è mai risparmiato, dando sempre tanto di sé nel bene o nel male.

E’ prorio vero che ci sono enzimi che fanno da barriera alla morte e così Berlusconi grazie alla te nacia vitale e ad una fibra interiore non comune, ha lottato a lungo anche contro la malattia. “Se ne va – asserisce il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – senza dubbio un uomo che ha segnato un grande pezzo della storia italiana”.

