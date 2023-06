San Marino. Csdl: “L’inflazione continua a rimanere altissima, il Governo a tacere”

Domani nuova puntata di “CSdL Informa” su politica dei redditi e contratto PA.

Mentre l’inflazione continua a rimanere su valori molto alti, erodendo il potere d’acquisto di salari, stipendi e pensioni, il Governo continua a latitare nel confronto sulla politica dei redditi, necessaria ed estremamente urgente per dare sostegno ai tanti cittadini e famiglie in difficoltà di fronte all’incremento del costo della vita e al costante aumento dei tassi di interesse sui mutui. Nel solo incontro sulla politica dei redditi svoltosi all’inizio di giugno (la richiesta del sindacato era partita ai primi di febbraio), l’Esecutivo si era impegnato a proseguire il confronto per entrare nel vivo della tematica, ma finora non ha dato nessun seguito a questo impegno. È invece ripartito il confronto con il Governo sul rinnovo del contratto del settore pubblico allargato, scaduto da oltre dieci anni. Di questi argomenti, politica dei redditi e rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici, si parlerà domani nella nuova puntata di “CSdL Informa”, in onda in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook “Cuore CSdL”. Partecipano il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, il Segretario FUPI Antonio Bacciocchi. Coordina come di consueto Giuliano Tamagnini.

CSdL