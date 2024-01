San Marino. DOMANI – Motus Liberi: Restiamo focalizzati sui progetti indispensabili per il buon funzionamento del Paese 

Le vicende politiche e le mosse più o meno palesi a cui assistiamo attraverso la stampa in questi giorni, in vista delle prossime elezioni, non distolgono il nostro interesse dagli obiettivi che ci siamo prefissi, perciò continuiamo a credere che il benessere ed il futuro del Paese debbano rimanere gli obiettivi prioritari su cui concentrarci. Con tali premesse, considerando ovviamente che il 2024 sarà l’anno in cui si andrà al voto, intendiamo proseguire scegliendo le nostre alleanze sul punto imprescindibile della condivisione di progetti importanti e sulla possibilità di concretizzarli nel miglior modo possibile. In sostanza il nostro obiettivo è continuare a lavorare per il futuro del Paese, creare le condizioni migliori per garantire efficacia e forza alle nostre azioni contribuendo a costruire un governo stabile ma non a qualsiasi costo.

Queste sono le ragioni per le quali valutiamo con interesse progetti politici di medio-lungo termine che partano dal concetto di stabilità e che possano realizzare quelle riforme e quegli investimenti tanto utili quanto necessari al funzionamento della nostra Repubblica.

In aggiunta a questo, ci aspettano tematiche importanti da analizzare con molta attenzione e serietà come il percorso di associazione all’UE, ormai giunto alla fase di studio, che chiamerà necessariamente tutte le forze politiche ed i cittadini a confrontarsi sui contenuti dell’accordo, valutandone i termini e prendendone coscienza.

Dal canto nostro continuiamo a credere e spingere fortemente il progetto di Digitalizzazione, soluzione fondamentale per la costruzione di un futuro solido per la nostra Repubblica, che sarà al centro di un nuovo incontro pubblico, fissato per giovedì 1° febbraio al Centro Congressi Kursaal a cui invitiamo la cittadinanza alla partecipazione. Durante l’incontro, organizzato dalla Segreteria di Stato per l’Industria Artigianato e Commercio dal titolo “The Rock in the Cloud”, i vertici di AWS (Amazon Web Services) e VMware illustreranno la fase operativa del piano di Transizione Digitale che rappresenta un punto fermo ed imprescindibile per lo sviluppo economico del Paese. Nella serata sarà anche presentato il progetto di creazione di un Registro Unico delle Attività Economiche, prima applicazione nell’utilizzo della nuova tecnologia. Interverranno il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari.

