San Marino. Domenica al Tiro: la riqualifica dell’ex Camping Tiro a Volo di Murata. Partnership tra Giunta di Città ed il Piccolo!

Con questa iniziativa il nostro obiettivo è promuovere una vera comunicazione all’interno del territorio di San Marino, cercando di superare le barriere sociali che sono emerse a seguito della pandemia. Per farlo abbiamo pensato di organizzare serate a tema adatte a tutte le fasce d’età, in modo da integrare tutti i cittadini e favorire l’interazione tra di loro.

Per realizzare questo progetto abbiamo scelto di aderire all’iniziativa della Giunta di Castello di San Marino Città, che mira a riqualificare l’area del Camping di Murata, un luogo che in passato era utilizzato per il tiro a volo e per il camping. L’obiettivo è riportare in vita questo splendido angolo immerso nella natura, trasformandolo in un luogo accogliente e inclusivo.

L’evento che darà il via a questa iniziativa si chiamerà “Domenica al Tiro” e avrà inizio a partire dalla domenica 9 Luglio.

Verrà consolidata la sinergia tra il Ristorante il Piccolo e la Giunta di Castello di Città, nata per offrire serate piene di intrattenimento e musica dal vivo, creando un’atmosfera coinvolgente per tutti i partecipanti.

Durante queste serate gli ospiti potranno godere di una varietà di attività, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento pensati per soddisfare i diversi gusti e interessi delle persone presenti.

“Domenica al Tiro” diventerà un appuntamento ricorrente che si propone di riunire la comunità sammarinese in un luogo affascinante, offrendo momenti di svago e di connessione umana. Sarà un’occasione per riscoprire la bellezza del Camping di Murata e per creare ricordi indimenticabili insieme.

Vogliamo incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini e creare un’atmosfera positiva e inclusiva che promuova l’unione e il benessere collettivo.

Vi aspettiamo numerosi a “Domenica al Tiro”, pronti per vivere delle serate indimenticabili all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della socializzazione.