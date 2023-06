San Marino. Donnavventura Green fa tappa a San Marino. La nuova serie televisiva in onda su RAI2 sabato 10 giugno 2023

San Marino, 9 giugno 2023 – Le reporter di Donnavventura tornano a San Marino con la nuova

edizione del format incentrato, in maniera particolare, su tematiche Green.

Il team di Donnavventura è arrivato nella Repubblica di San Marino per la seconda fase di

addestramento delle “inviate speciali”, in seguito alle selezioni avvenute a Riccione. Le ragazze

andranno alla scoperta della Repubblica più antica al mondo, fondata, secondo la leggenda,

dall’omonimo Santo, a cui è dedicata la Basilica in centro storico.

Oltre alla storia, i focus principali del programma saranno la vacanza attiva, le tradizioni e i sapori

del nostro territorio. La puntata dedicata anche alla Repubblica di San Marino sarà trasmessa su

RAI2 sabato 10 giugno alle ore 15.30 e in streaming su RaiPlay.