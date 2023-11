San Marino. Due medaglie internazionali per la pesistica sammarinese

La Federazione Sammarinese Pesi ha partecipato al Challenge 210 internazionale a Tramelan, in Svizzera. La delegazione – accompagnata dal presidente federale Danilo Bulzoni e dal tecnico Stefano Guidi – è stata composta da Michael Bini, Michael D’Elia, Marika Marzi e i giovanissimi Giovanni Bollini, classe 2007, e Leonardo Caldi, classe 2009. I primi a gareggiare sono stati proprio Bollini e Caldi, che alla sua seconda gara assoluta ha alzato 45 chili nella prova di strappo e slancio. Positiva anche la prova di Bollini che sta lavorando duramente in vista dei Piccoli Stati di specialità in programma dal 24 al 28 novembre in Lussemburgo. Il sammarinese ha sollevato 85 chili nello strappo e 106 nello slancio. La competizione è proseguita con Michael D’Elia, che è stato in grado di alzare 91 chili nello strappo e 113 nello slancio, ottenendo la medaglia di bronzo. Per Michael Bini, invece, 85 chili nello strappo e 105 nello slancio. Infine è scesa in pedana Marika Marzi: tre alzate su tre valide nello strappo con massimale di 57 chili e altrettante prove convalidate nello slancio, dove è riuscita a chiudere con 70 chili, mettendosi al collo la medaglia d’oro. CONS