San Marino. Due podi europei per la Federazione Aeronautica Sammarinese con Cristian e Massimo Selva

Ripartono le competizioni internazionali di aeronautica. In Austria Sebastiano Silvestri sfiora il podio nella coppa del mondo F3A (acrobazia di precisione) classificandosi quarto, buona prestazione anche per Francesco Vavala che conclude all’ottavo posto in costante miglioramento, mentre Massimo Selva termina a metà classifica. Terminata la gara in Austria, dopo solo tre giorni Cristian e Massimo Selva sono partiti per la tappa italiana di Eurocup Imac (acrobazia in scala) a Casaleggio. Per il giovane Cristian vittoria nella categoria “Sportman”, vincendo i voli di inizio gara e gli ultimi sia con programmi conosciuti che sconosciuti dimostrando grande tenacia nel raggiungere l’obiettivo finale nonostante i vari problemi subiti, e terminando la gara con l’aereo di riserva. Sale sul podio anche Massimo Selva: secondo posto nell’ Advance con 3693 punti, dietro al ceco Ales Zapletal, che si è aggiudicato la vittoria con 3717 punti. La Federazione Aeronautica Sammarinese continua a programmare il lavoro in vista dei prossimi campionati europei in Polonia e prosegue coi lavori sui nuovi aeromodelli con motori da 123cc monoplano e biplano preparandoli al meglio per i prossimi appuntamenti.