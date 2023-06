San Marino. “È online l’Avviso Pubblico (n. 1/UT/2023) per l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione dell’evento Natale delle Meraviglie della Repubblica di San Marino edizione 2023”

È online l’Avviso Pubblico (n. 1/UT/2023) per l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione

dell’evento “Natale delle Meraviglie della Repubblica di San Marino” edizione 2023

San Marino, 16 giugno 2023 – Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha reso

noto nella giornata odierna, insieme al Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, la

pubblicazione sul portale www.gov.sm dell’Avviso Pubblico avente per oggetto l’individuazione di

un operatore economico a cui affidare l’organizzazione e la realizzazione dell’evento denominato

“Il Natale delle Meraviglie”, edizione 2023. La ventunesima edizione dell’evento si svolgerà nel

Centro Storico della Repubblica di San Marino dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, nella

formula della sinergia pubblico-privato.

“Come ogni anno in questo periodo mettiamo online il bando per l’organizzazione de Il Natale delle

Meraviglie, manifestazione principale della nostra proposta invernale. Si tratta di una

manifestazione ampia e complessa per la quale servono competenze che poche realtà sammarinesi

possono vantare, per questo per avere una più ampia possibilità di scelta abbiamo deciso di aprire

anche ad aziende non sammarinesi” ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo della

Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati.

L’Avviso è consultabile nella sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici” alla voce “Altri Bandi e Avvisi Pubblici” (per la visualizzazione selezionare la dicitura “GARA IN CORSO” dal menu a tendina denominato “STATO GARA”).

Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della relativa documentazione è fissato

per le ore 12:00 di lunedì 17 luglio 2023, secondo le modalità contenute nell’avviso.

Il Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica, ha ricordato che potrà partecipare alla

selezione l’operatore economico sammarinese o non sammarinese singolarmente o, in alternativa,

in qualità di Capofila di un’aggregazione di più soggetti, pari ad un massimo di tre, incluso il soggetto Capofila. All’interno dell’Avviso Pubblico, sono indicati i requisiti di partecipazione, nonché le caratteristiche dell’evento, che gli Istanti saranno tenuti a soddisfare. Tra i requisiti essenziali l’istante dovrà aver organizzato negli ultimi 5 anni almeno un evento di analoga complessità all’evento “Il Natale delle Meraviglie”.

Gli interessati possono richiedere chiarimenti, in relazione al presente Avviso, formulati in forma scritta alla seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm. La richiesta di chiarimenti potrà

essere inoltrata fino a 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione

dell’Istanza di Partecipazione.