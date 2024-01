San Marino e Rimini insieme per le Pari Opportunità

Questa mattina si è tenuto il primo incontro tra l’Autorità Pari Opportunità della Repubblica di San Marino e la Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, Adriana Venturi, alla presenza dell’Onorevole Segretario di Stato per la Sanità e le Pari Opportunità, Mariella Mularoni. Durante la riunione sono state gettate le basi per una stretta collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Comune di Rimini, al fine di promuovere effettivamente l’uguaglianza di opportunità. Sono stati discussi progetti e iniziative relativi alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, oltre a valutare l’avanzamento delle misure sammarinesi in materia di lavoro, sociale ed emancipazione femminile.