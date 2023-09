San Marino. EVENTO ANNULLATO “SERRAVALLE IN FESTA”

È con grande rammarico che annunciamo l’annullamento della tanto desiderata e attesa SERRAVALLE IN FESTA.

Ci dispiace per tutti i partecipanti e per la grande organizzazione che era stata mobilitata con lo scopo di portare alla cittadinanza e a tutti gli avventori un fine settimana pieno di iniziative e allegria. Purtroppo le previsioni meteorologiche non sono rassicuranti e il maltempo rischierebbe di mettere a repentaglio tutta l’organizzazione.

Ci teniamo comunque a ricordare che la prestazione del libro di Alba Montanari, prevista per domenica 24 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della Scuola media di Serravalle, è confermato!