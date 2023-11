San Marino. “Festa di Halloween al Centro Sociale di Fiorentino”

Martedì 31 ottobre, alle ore 17.00, scocca l’ora della “Festa di Halloween” al Centro Sociale di Fiorentino… – “Venite o bimbi” – si legge nella locandina di invito – “Venite alla Festa di Halloween, portatevi un abito mostruoso, noi vi aiuteremo a renderlo ancora più spaventoso… balli terrificanti, giochi raccapriccianti e storie tenebrose vi attendono…” -. In sintesi l’anima della festa, affidata all’animazione di Bradipoteatar. Si tratta di un ritorno al Centro Sociale di “ATC Bradipo” giacché dal 2011 Halloween era un appuntamento annuale fisso presso la sala teatro del Centro Sociale che, per l’occasione, veniva trasformata in un “tunnel” di colori ed emozioni, così come si effettuerà in questa edizione 2023, in tardo pomeriggio (dalle 17.00 alle 18.30). Anche se non fa parte della nostra tradizione, Halloween, soprattutto nell’ultimo decennio, è divenuta un’occasione per i bimbi di tutte le latitudini per trasformarsi in trucchi, maschere e vivere qualche ora spensierata in un mondo di luci, colori e sensazioni fantastiche. Antico rito simbolico, forse di derivazione celtica, in cui si celebravano gli ultimi frutti della terra con l’avvicinarsi della stagione invernale, Halloween rivive nei nostri giorni, nella poetica dimensione di un temporaneo “fuori dal tempo” con i caldi colori del tramonto che dall’arancio delle zucche sfumano in tutto ciò che di giallo può tingersi… a illuminare le prime ore del buio pomeridiano, con la fatidica frase: “Dolcetto o scherzetto?”.

