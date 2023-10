San Marino. Finale a tinte biancazzurre nei Campionati Italiani a Squadre di Serie A di beach tennis

Alice Grandi e la sorella Ilaria, con i colori della Beach Tribù Cagliari, hanno vinto i Campionati Italiani a squadre di Serie A di beach tennis andati in scena lo scorso weekend al Beach Park di Faenza, superando in finale il Riccione Beach Arena di Marika Colonna.

Al via le miglior 8 formazioni italiane, suddivise in due gironi da quattro. La squadra sarda, che lo scorso anno era risalita dalla Serie B dopo essere retrocessa, ha vinto tutte le sfide del suo girone faticando solo contro Grosseto (decisivo il doppio misto che vedeva in campo Alice Grandi insieme a Manenti).

In semifinale la Beach Tribù Cagliari ha superato il Dock Village. Nell’altra semifinale una grande vittoria per Marika Colonna e la compagna Claudia Brunelli che hanno superato le portacolori del Viareggio Massai – Cerutti, garantendo l’accesso in finale alla propria squadra.

Nell’incontro per lo scudetto Alice Grandi e la sorella Ilaria si sono aggiudicate la vittoria nel doppio femminile e, dopo la sconfitta degli uomini, il doppio misto ha regalato la vittoria alla formazione sarda.

Federazione Sammarinese Tennis