San Marino. FSGC. Biglietteria: in vendita i biglietti per la partite con Slovenia e Danimarca

Sono in vendita da oggi i tagliandi per assistere a San Marino-Slovenia e San Marino-Danimarca dalla tribuna del San Marino Stadium. Il prossimo impegno casalingo dei Titani nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024 è programmato per il 10 settembre 2023, quando a Serravalle scenderà la Slovenia. La sfida inizierà alle ore 20:45 ed è fin da subito possibile assicurarsi il proprio posto all’impianto. Così come del resto per la penultima gara dell’anno al San Marino Stadium per i Biancazzurri, che affronteranno la Danimarca il 17 ottobre 2023, sempre alle 20:45.

Per ognuna delle due partite il prezzo del biglietto intero è di € 30,00 in Categoria 1 ed € 25,00 in Categoria 2. Saranno applicate riduzioni a favore di Under 12 e pubblico disabile. In questi casi il prezzo è pari a € 15,00 in Categoria 1 e € 10,00 in Categoria 2.

La formula per l’acquisto dei tagliandi prevede le modalità classiche: online o nei punti vendita. Per la vendita digitale è sufficiente accedere al sito ufficiale di Viva Ticket (clicca qui) e fornire i dati richiesti. Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere presso i punti vendita autorizzati Viva Ticket, così come presso la Segreteria Federale nella sede della FSGC (dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 16:00-18:30 – gli uffici saranno chiusi dal 14 al 20 agosto compresi).

Tipologia e prezzo dei biglietti Categoria 1 Categoria 2 INTERO € 30 INTERO € 25 RIDOTTO* € 15 RIDOTTO* € 10 DISABILI** € 15 DISABILI** € 10 *La riduzione del biglietto si applica per ragazzi e ragazze che non abbiano ancora compiuto 12 anni. **Per il pubblico disabile si rammenta che – se necessaria la presenza di un accompagnatore – quest’ultimo potrà accedere gratuitamente all’impianto insieme all’assistito. Al fine di garantire la più corretta e funzionale accoglienza per i tifosi portatori di handicap, se interessati, si invita ad inviare una e-mail a slo@fsgc.sm, anticipando l’interesse all’acquisto di un biglietto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla gara.

FSGC