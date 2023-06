San Marino. Gli eventi del fine settimana

San Marino, 15 giugno 2023 – Gli appuntamenti di un lungo fine settimana che inizia oggi giovedì 15 giugno con il 51° San Marino Rally: quattro giorni di motori, musica e gare sportive di alto livello nella Repubblica di San Marino.

51° San Marino Rally e 8° San Marino Rally Historic – dal 15 al 17 giugno

Torna per la 51° edizione il San Marino Rally, carico del suo fascino di sterrati pieni di storia e gloria. Rally per gli “specialisti” ma anche per i “novizi” caratterizzato da una nutrita e qualificata presenza di equipaggi internazionali.

Si parte oggi, giovedì 15 giugno, con le ricognizioni del percorso, per poi proseguire nelle giornate di domani e sabato con le prove speciali.

Ingresso gratuito.

Maggiori informazioni: www.sanmarinorally.com – info@fams.sm

Hits Collection! – 16 giugno

La San Marino Concert Band dà il via alla stagione musicale in Piazza Sant’Agata presentando dal vivo una serie di brani intramontabili diretti dalla sapiente bacchetta del Maestro Dino Gnassi.

Il programma prevede musiche Swing e Rock, Disco Music anni ’70 e tutto il meglio del genere Soul e Rhythm and Blues, il tutto tradotto dalla voce “felina” della cantante Tania Cervellieri.

Sabato 16 giugno ore 21.15 presso Piazza Sant’Agata (Centro Storico di San Marino).

Ingresso gratuito.

Maggiori informazioni: www.facebook.com/sanmarinoconcertband

La Titanica – 17 e 18 giugno

Torna per la seconda edizione la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca organizzata dalla Virtus Bike San Marino. L’itinerario, che coinvolge anche i comuni limitrofi di San Leo e Verucchio, si snoda nel cuore del centro storico di San Marino, su strade bianche di campagna e sul percorso della vecchia ferrovia, con anche diversi passaggi all’interno delle suggestive gallerie tuttora percorribili dell’antico tracciato ferroviario. La Titanica sarà anche l’occasione per scoprire le

bontà del territorio, con la possibilità per i ciclisti di gustare nei diversi punti di ristoro una grande varietà di specialità locali.

Partenza gara: domenica 18 giugno ore 8:15 presso Piazza Grande (Borgo Maggiore).

Maggiori informazioni: www.latitanica.org

Campionato Italiano di Tiro con l’Arco Storico – LAM – 17 e 18 giugno

Il Torneo della Libertà è l’evento che unisce tutti gli appassionati di arcieria per una spettacolare competizione che è al contempo rievocazione storica, manifestazione culturale e sportiva.

Il Gruppo Storico Sammarinese La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino in collaborazione con la Lega Arcieri Mediovali accoglieranno numerosi ospiti tra partecipanti, figuranti e tamburini in alcuni dei luoghi più iconici del Centro Storico di San Marino.

Si parte sabato 17 giugno alle ore 20:30 presso Cava dei Balestrieri con “l’Amichevole Gara di Tiro con l’Arco” per poi proseguire nella giornata di domenica 18 giugno al Campo Bruno Reffi con il Torneo.

Ingresso gratuito.

Scopri il programma completo: www.ilunghiarchidisanmarino.org

Trofeo Enduro Ktm, Husqvarna e Gas Gas – 17 e 18 giugno

Questo weekend si svolgeranno i Trofei Enduro Ktm, Husqvarna e Gas Gas, gare motociclistiche tra le più importanti in Italia e che rientrano nel Campionato Italiano Enduro.

Le gare prenderanno il via dal Multieventi Sport Domus e sono in programma diverse prove speciali nelle località di Baldasserona, Galavotto e Gorgascura.

Ingresso gratuito.

Maggiori informazioni: www.facebook.com/motoclub.titano.7