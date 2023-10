San Marino. Gli studenti dell’Università di San Marino raccontano Pesaro sperimentando con l’exhibit design: i progetti in una mostra

Nella capitale italiana della cultura 2024 un’esposizione aperta fino al 19 ottobre

Ricerche, interviste, scoperte e analisi condotte da 21 studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nel territorio di Pesaro hanno portato a sette progetti nei quali, attraverso le più aggiornate tecnologie a disposizione, vengono raccontate le storie e le caratteristiche di alcuni luoghi, ma non solo, della capitale italiana della cultura 2024.

I lavori, nati sotto il coordinamento del docente Roberto Paci Dalò e del ricercatore Giorgio Dall’Osso nell’ambito del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design dell’Ateneo sammarinese, sono al centro di una mostra a ingresso libero inaugurata sabato scorso nella Galleria Rossini di via Rossini 38, a Pesaro, aperta fino al 19 ottobre.

“I visitatori – spiegano i due accademici – si trovano davanti a una serie di allestimenti nei quali vengono proposti video e altri contenuti relativi ai progetti degli studenti. Partono da una parte da luoghi caratteristici come la Pescheria e la Sinagoga, dall’altra da elementi come il vento che soffia su monte San Bartolo, al quale alcuni ragazzi si sono ispirati per unire nella stessa cornice suggestive vicende legate al territorio”.

Le installazioni interattive previste immergono gli utenti in un’esperienza che coinvolge sensi come l’udito, la vista e il tatto, attraverso oggetti con i quali interagire per attivare voci, video e non solo: “Il nostro è un laboratorio sperimentale – precisa Paci Dalò insieme a Dall’Osso – nel quale ci spingiamo ai limiti di ciò che è possibile fare con le tecnologie del momento”.

Secondo Daniele Vimini, assessore alla Bellezza e vicesindaco del Comune di Pesaro, l’iniziativa mette “insieme esperienze culturali e di studio, formative e universitarie, facendole diventare parte di un ripensamento degli spazi della realtà che abbiamo attorno e della cultura in senso più ampio, nonché della sua fruizione”.

I progetti sono stati curati dagli studenti Giacomo Albani, Luca Chiavaroli, Anna di Franco, Giulia Digiorgio, Mario Falasca, Giulio Mazzanti Dolci, Laura Facchini, Lucrezia Marcellitti, Giorgia Martini, Roberta Palermo, Sirio Procacci, Maurizio Raniolo, Rebecca Rizzo, Sara Seu, Alessia Tiberi, Alessia Tormen, Luca Trentalange, Valentina Ugolini, Alessandra Valentini, Luca Zanetti e Margherita Zotti.

La mostra, dal titolo “Storie e geografie – sette progetti di Exhibit Design per Pesaro capitale italiana della cultura 2024”, è promossa dall’Ateneo sammarinese insieme all’Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e a Pesaro Musei.