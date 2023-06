San Marino. Il bassista sammarinese Michele Zanotti a Rockin’1000 Madrid + video

Queste le parole del bassista sammarinese Michele Zanotti:: ‘E’ stata un’esperienza emozionante di due ore: il concerto ha regalato alla Spagna emozioni incredibili, che per noi musicisti sono passate in un battito di ciglia. Ma ciò che ci porteremo a casa non si dissipa: l’unione che abbiamo creato per realizzare un evento unico, il sudore, la cooperazione, l’inclusione e l’amore per ciò che stiamo costruendo grazie a Fabio Zaffagnini. L’entusiasmo del pubblico e l’energia che si respirava durante quelle due ore ripagano settimane di studio intenso, culminate in una performance musicale di buon livello grazie alla cura dei dettagli di ogni singolo brano del maestro Daniel Plentz. Grazie di tutto”